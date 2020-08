Twitteraar legt schimmig piramidespel online coaches genadeloos bloot

Dat de wereld van online coaches bovenal een schimmig piramidespel is, wordt steeds duidelijker. Desondanks zijn er nog altijd coaches die niet alleen veel geld weten te verdienen aan goedgelovige klanten die daar niet of nauwelijks iets voor terugzien, ook blijken ze een dankbaar onderwerp voor diverse media die alle ruimte bieden de zogenaamde successen te vieren. Een recent voorbeeld daarvan is “Instagram-coach” Mieke Kuilman. Alleen deze week al kreeg ze de ruimte in AD om te vertellen hoe ze “10.000 euro per maand via Instagram” verdient en ook NRC liet de zelfverklaard coach jubelend aan het woord.

Twitteraar Antoinette zocht uit hoe de vork rond deze “topcoach” werkelijk in de steel zit en concludeerde dat ze bovenal veel gebakken lucht verkoopt. Tegen torenhoge tarieven, dat dan weer wel. Ook ontdekte ze dat deze zelfde Mieke de afgelopen tijd vaker haar verhaal heeft mogen doen en dat de verkondigde boodschappen nogal eens van elkaar afwijken. Uiteindelijk blijkt ook dat een aantal coaches kunstmatig de schijn ophoudt en vooral elkaar ophemelt, dit alles om nog meer peperdure coachingsessies te verkopen waarin niets wordt geleverd.

Eerder onthulde redacteur Sophie Carleen in een opiniestuk hoe ook zij voor de gladde verkooppraatjes was gevallen en verstrikt raakte in het piramidespel dat haar uiteindelijk duizenden euro’s kostte, zonder dat het haar iets opleverde. In het NPO Radio 1-programma Wat het daglicht niet verdragen sprak ze erover met Pascal Vanenburg:

