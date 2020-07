De politieke carrière van Wopke Hoekstra is voorlopig ten einde. Dat constateert parlementair journalist Peter Kee bij De Nieuws BV na de uitverkiezing van Hugo de Jonge als nieuw leider van het CDA. De Jonge versloeg in een tweede ronde met een uiterst nipte meerderheid Pieter Omtzigt. Kee constateert dat Hoekstra het De Jonge twee keer lastig heeft gemaakt. Eerst door heel lang te aarzelen over zijn deelname aan de strijd en pas af te haken toen er al een open inschrijving werd gestart en De Jonge het daardoor alsnog moest opnemen tegen anderen. En vervolgens door in De Telegraaf steun voor Omtzigt uit te spreken. “Het komt nooit meer goed tussen die twee. En mocht het CDA deelnemen aan een volgend kabinet dan zal Hoekstra daar geen deel meer van uit maken.”

Volgens Francisco van Jole is de lijsttrekkersstrijd rampzalig verlopen voor het CDA. “De Jonge heeft met een minimale marge gewonnen, dat wil je niet. Naast Hoekstra zijn ze nu ook Mona Keijzer kwijt en Pieter Omtzigt zal fractievoorzitter worden. Dat betekent dat zijn rol als pitbull in het parlement is uitgespeeld.”

De twee praten in de laatste aflevering voor de zomerstop van hun wekelijkse commentaarrubriek Kee & Van Jole ook nog even over Rutte en het Europese Herstelfonds. Kee legt uit dat de harde positie van Nederland een onderhandelingstactiek is die eigenlijk om andere zaken gaat. Van Jole wijst op een onthulling van The Guardian waaruit duidelijk wordt dat de EU vanaf het begin van de crisis Italië in de steek heeft gelaten en de waarschuwingen van het land in de wind sloeg. “Dan is het wel erg raar om ze nu op hoge toon te verwijten dat ze hun zaakjes niet op orde hebben.”