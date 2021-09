Ultrarijke nertsenfokker dwarsboomt bouw 800 woningen

Rien Leeijen, die rijk is geworden met het fokken van nertsen, frustreert de pogingen van de gemeente Maastricht om de woningnood te lenigen. Terwijl de gemeente in de wijk Limmel 814 betaalbare woningen wil bouwen, is Leeijen van plan een megaloods in de volkswijk neer te plempen.

Leeijen, die al jaren met zijn broer in de Quote 500 van rijkste Nederlanders staat, heeft dit voorjaar een braakliggend fabrieksterrein opgekocht en vervolgens een bouwvergunning voor een distributiecentrum aangevraagd. Leeijen had naar eigen zeggen ook graag woningen gebouwd, maar volgens hem lag daar geen ‘haalbaar en uitgewerkt’ plan voor, zo vertelde hij eerder tegen De Limburger.

In werkelijkheid hadden de bewoners van de wijk wel degelijk een woningplan ontwikkeld, schrijft Margriet Oostveen in de Volkskrant. “Ze hadden met veel geduld overlegd en uiteindelijk zelfs gemeenteraad en college weten te overtuigen.”

De ultrarijke Leeijen had vermoedelijk al vanaf de start andere plannen. Hij heeft namelijk ruime ervaring met het bouwen van megaloodsen, meldt 1Limburg.

De megaloodsen van Leeijen schieten als paddenstoelen uit de grond, maar dat is niet zijn belangrijkste broodwinning. Samen met zijn broer Pierre verdiende hij zijn vermogen met de pelsdierenbusiness. Zo is het duo al jarenlang terug te vinden in de Quote 500. In 2019 hadden ze volgens het zakenblad een geschat vermogen van 130 miljoen euro. Waarschijnlijk waren de twee broers zelfs de grootste nertsenfokkers ter wereld met zeker vijftien farms in landen als Polen en Litouwen.

Vorige week heeft Leeijen het terrein in Limmel illegaal laten egaliseren.

Aanstaande zondag (12 september) vindt er in Amsterdam een protest plaats tegen de verziekte Nederlandse woningmarkt. Volgende maand is er op 17 oktober een demonstratie in Rotterdam.