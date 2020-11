Universiteit Leiden onderzoekt antisemitisme rechtenfaculteit

De Universiteit Leiden vraagt een externe commissie om onderzoek te doen naar de beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Aanleiding voor het onderzoek zijn berichten dat Paul Cliteur, hoogleraar en tot vorige week senator voor Forum voor Democratie, niets heeft gedaan met meldingen over antisemitische uitspraken van zijn pupil Thierry Baudet.

In juni zei Cliteur nog in de Eerste Kamer dat er geen enkele reden was om fascisten te verwijderen uit de top van Forum voor Democratie. “Er valt niets te zuiveren want er is niets aan de hand.” Afgelopen week verklaarden verscheidene Forum-prominenten dat Baudet zich antisemitisch had uitgelaten.

Op 16 juni 2020 confronteerde ik in de @EersteKamer fractievoorzitter Paul Cliteur met de fascistische elementen binnen #FVD en riep hem op een zuivering in de FVD-top door te voeren. #Cliteur : "Er valt niets te zuiveren want er is niets aan de hand."https://t.co/ESr4IpOxO8 pic.twitter.com/pFhf2sbEx7 — Henk Otten (@hendrikotten3) November 21, 2020

Op LinkedIn schrijft Cliteur dat hij de uitkomsten van het externe onderzoek “met heel veel vertrouwen tegemoet” ziet.

Afgelopen weekend verklaarde voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden Carel Stolker al op Twitter dat hij het ‘totaal onaanvaardbaar’ vond dat Cliteur geen afstand had genomen van het antisemitisme van Baudet. Op haar website schrijft de universiteit:

De beschuldigingen hebben tot grote onrust geleid in de faculteit en de bredere universiteit. Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog hield de toenmalige decaan van de Leidse rechtenfaculteit Rudolph Cleveringa een bekende redevoering waarin hij protesteerde tegen het ontslag van joodse hoogleraren. Geïnspireerd door die toespraak begonnen studenten een protestactie. De bezetter sloot daarop de universiteit.