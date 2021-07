Vaccinatiegraad van 95 procent nodig om Delta-variant te stoppen

De wetenschappers uit het Franse Outbreak Management Team hebben berekend dat om de verspreiding van de Delta-variant te stoppen, 90 tot 95 procent van de bevolking volledig gevaccineerd moet zijn. In Frankrijk heeft net als in Nederland pas ongeveer 40 procent twee prikken gehad.

Terwijl in Nederland het virus met enorme snelheid oplaait, wordt ook in Frankrijk gevreesd voor een nieuwe coronagolf. Het overgrote deel van de nieuwe besmettingen wordt inmiddels veroorzaakt door Delta. Het zijn ook vooral jongeren die besmet raken. Hoewel de kans dat jongeren ernstig ziek worden of zelfs komen te overlijden een stuk kleiner is dan bij de oudere en kwetsbare personen, kan de ziekte lang doorwerken. Uit recent Noors onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de jongeren die besmet raakt, te maken krijgt met long covid.

Maandagavond zal de Franse president Macron naar verwachting een nieuwe reeks coronamaatregelen aankondigen. Een van die maatregelen is mogelijk dat zorgmedewerkers verplicht gevaccineerd moeten worden. Het team wetenschappers rond de Franse overheid heeft er daarnaast op aangedrongen het bron- en contactonderzoek uit te breiden om nieuwe coronahaarden sneller in beeld te krijgen. Ook wordt onderzocht of de tijd tussen de eerste en tweede prik verkort moet worden van zes weken, naar vier of mogelijk zelfs drie weken.