Vaccinatieprogramma zo lek als een mandje, voordringen kinderlijk eenvoudig

Het Nederlandse vaccinatieprogramma is zo lek als een mandje, al maandenlang. Dat heeft techjournalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws onthuld. Via een vrij eenvoudig te wijzigen document voor zorgmedewerkers, dat gewoon vindbaar was via Google, kon in principe iedereen voordringen voor een vaccinatie. Er was geen verdere controle van de GGD.

Verlaan maakte in maart zelf ook een afspraak voor een vaccinatie waar hij nog geen recht op had. Die weigerde hij uiteindelijk vlak voor de prik gezet werd, toen hij zich kenbaar maakte als journalist. Hoeveel mensen wel op deze manier zijn voorgedrongen is onduidelijk. Vorige week maakte de GGD zelf bekend dat wekelijks duizenden mensen een poging wagen, maar dat dit eigenlijk altijd op tijd wordt ontdekt.

Op Twitter legt Verlaan uit hoe het wel succesvol voordringen in zijn werk ging:

De uitnodiging, die bedoeld is voor zorgmedewerkers, werd door tal van zorginstellingen online geplaatst. Ik downloadde het Word-document, veranderde de placeholder ‘NAAM’ in mijn eigen naam en kon binnen een dag mijn vaccinatie halen. Ja, echt. En dat kan al sinds januari.

Dat de brief zo makkelijk vindbaar was, is omdat meerdere zorgorganisaties het document op hun eigen website plaatsten. De GGD controleerde vervolgens alleen of de ingevulde naam op het document overeenkomt met die op het getoonde identiteitsbewijs.

Via een verborgen camera werd de voordringactie vastgelegd. Nadat RTL Nieuws het lek kenbaar maakte bij de GGD, bleek dat die geen interesse had in het aanpassen van de werkwijze. Daarnaast dreigde de GGD juridische stappen tegen Verlaan te ondernemen als hij het onderzoek zou publiceren. RTL Nieuws heeft inmiddels zelf de zorginstellingen aangesproken en de brieven offline laten halen.

