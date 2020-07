Vader Boris Johnson omzeilt regels voor trip naar Griekenland

Stanley Johnson is zonder twijfel een stuk verstandiger dan zijn zoon, de Britse premier. Maar net als Boris meent Stanley dat regels toch vooral voor anderen gelden. Johson senior is afgereisd naar Griekenland, terwijl de Griekse autoriteiten niet willen dat Britten hun land bezoeken omdat er nog altijd veel corona-infecties zijn in het Verenigd Koninkrijk. Directe vluchten van Londen naar Athene zijn er om die reden niet.

De vader van de Britse premier slaagde erin Griekenland via een omweg binnen te komen. Hij vloog eerst naar Bulgarije, om van daaruit naar zijn bestemming, in het noorden van Griekenland, af te reizen. Stanley Johnson deed op Instagram verslag van zijn reis: zo plaatste hij video’s vanuit het vliegtuig en een foto op het vliegveld.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt Engelsen om naar het buitenland te gaan, tenzij het niet anders kan. Volgens Stanley Johnson, die volgende maand 80 wordt, was zijn reis ‘essentieel’: hij moest zijn vakantievilla in Griekenland ‘corona-proof’ maken om de woning te kunnen verhuren aan toeristen.

Op Twitter spreekt onder meer Labour-parlementslid Kate Osborne schande van de reis van Stanley Johnson. “Het lijkt erop alsof er een regel bestaat voor de elite en een andere regel voor alle anderen.”

Dominic Cummings broke the lockdown rules now it’s @BorisJohnson’s father.

One rule for the elite and another for everyone else it seems.

They’re laughing directly in the face of people up and down this country. Shame. https://t.co/Mv4QOZ6zx3

— Kate Osborne (@KateOsborneMP) July 2, 2020