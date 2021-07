Verdachten moordaanslag op Peter R. de Vries zijn Rotterdammer en Pool

De twee mannen die de politie dinsdagavond heeft gearresteerd op de A4 op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, wonen in Rotterdam en Maurik. De 35-jarige verdachte uit Maurik heeft de Poolse nationaliteit. De andere verdachte is 21 jaar en komt uit Rotterdam. De politie meldt:

De twee verdachten zitten in volledige beperkingen en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Gedurende de avond en nacht zijn huiszoekingen verricht in Tiel, Maurik en Rotterdam. Daar zijn verschillende gegevensdragers en munitie in beslag genomen.

Een derde verdachte die in Amsterdam-Oost werd aangehouden, is inmiddels weer vrijgelaten. Deze 18-jarige bewoner van de hoofdstad wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij de moordaanslag.

De zoon van Peter R. de Vries, Royce, heeft inmiddels namens de familie gereageerd op de aanslag. “Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase”, schrijft hij op Twitter. “Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.”

Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. De familie — Royce de Vries (@Roycedevries01) July 7, 2021

