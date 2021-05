Verklaring gevonden voor extreme ontstekingsreactie bij coronapatiënten

Amsterdamse onderzoekers hebben achterhaald waarom sommige coronapatiënten na een dag of tien plotseling een ernstige ontstekingsreactie krijgen. De Volkskrant schrijft dat de wetenschappers van het Amsterdam UMC na een aantal experimenten de oorzaak ontdekten van de heftige reactie die begint in de longen.

De ernstig zieke patiënten maken niet alleen extreem veel antistoffen aan, die antistoffen zagen er ook heel anders uit. Antistoffen hebben de vorm van een Y, de pootjes hechten zich aan de binnendringer (het virus in dit geval), met de staart wordt de opruimploeg opgeroepen. Het was de staart die afweek: daar bleken moleculen (suikers) aan te zitten die daar niet horen te zitten.

Dat leidt tot een extreme ontstekingsreactie. Daarbij wordt de binnenbekleding van de bloedvaatjes in de longen beschadigd, hetgeen er weer toe leidt dat vocht en eiwitten de longen in lopen, en patiënten heel benauwd raken.

Het goede nieuws is dat er vermoedelijk een medicijn is tegen de overdreven ontstekingsreactie. Het middel fostamatinib, dat al wordt gebruikt voor patiënten met een auto-immuunziekte, lijkt uitkomst te bieden. In verscheidene ziekenhuizen wordt het middel nu getest.

