Vertrouwelijk RIVM-rapport: virusverspreiding via ventilatiesysteem

Bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maassluis speelde het ventilatiesysteem waarschijnlijk een belangrijke rol in de verspreiding. Dat melden de Volkskrant en EenVandaag op basis van een vertrouwelijk RIVM-rapport. In het verpleeghuis De Tweemaster raakten 17 bewoners en 18 medewerkers besmet, terwijl de medewerkers chirurgische mondkapjes droegen. Alleen in de pauzes gingen de maskers af. De Volkskrant schrijft:

Toen er desondanks abrupt zo veel besmettingen onder het personeel plaatsvonden terwijl aanvankelijk maar één patiënt was besmet, werd het ventilatiesysteem in de gemeenschappelijke huiskamer onderzocht. Op het gaas van de airco-unit en in filters van vier ventilatiekasten werd vervolgens het virus met hoge waarden aangetroffen.

Vorige week heeft het RIVM de ventilatierichtlijn aangepast zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Het instituut adviseert nu om geen gebruik te maken van ventilatiesystemen die de binnenlucht recyclen. Dergelijke systemen worden ingezet om ruimtes tegen lage kosten op temperatuur te houden. Het recyclen van de lucht scheelt stookkosten bij warme ruimtes en koelkosten in omgevingen waar de temperatuur laag moet zijn, zoals in slachthuizen. Er zijn al langer sterke vermoedens dat koelsystemen in slachthuizen een bijdrage leveren aan de virusuitbraken die daar plaatsvinden.

Longarts Hans in ’t Veen meent dat het RIVM-onderzoek het bewijs levert voor virusverspreiding via aerosolen, zo verklaart hij tegenover EenVandaag. “Het bewijs is geleverd. Je moet wel heel krom redeneren als je nu nog denkt dat ventilatiesystemen geen rol spelen.”