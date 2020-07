Vlaamse viroloog Van Ranst waarschuwt: De tweede coronagolf is begonnen

De Belgische viroloog Marc van Ranst windt er geen doekjes om: het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen in België is het begin van een tweede golf. Op VRT Radio 1 waarschuwt hij: ‘Dit is een absolute wake-upcall, we moeten aan de slag.’

Ga terug in uw kot. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 17, 2020

In België stijgt het aantal nieuwe besmettingen momenteel in hoog tempo. Vrijdag lag dat aantal bijvoorbeeld 32 procent hoger dan een dag ervoor. Gemiddeld ligt het aantal mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld nu op ruim 114. Ook het aantal ziekenhuisopnamen daalt niet meer, zoals de afgelopen tijd nog wel het geval was. De nieuwe besmettingen in België zijn ook te zien in alle leeftijdsgroepen en in alle provincies. Van Ranst zegt:

Het is maanden geleden dat we nog zoveel nieuwe besmettingen hadden. Ik denk dat we ons hier zorgen om moeten maken. Dit is een absolute wake-upcall. Iedereen moet afstand houden, mondmaskers dragen en het aantal sociale contacten beperken. Veel mensen houden zich er niet aan, maar het is nodig. We zien ook al mensen terugkeren van vakantie, we moeten dus écht aan de slag.

Gisteren werd bekend dat Van Ranst al enkele weken politiebescherming krijgt, nadat ontdekt werd dat er “tastbare plannen” waren om Van Ranst iets aan te doen. Zelf denkt de Vlaamse voorloper in de strijd tegen Covid-19 dat de dreiging uit extreemrechtse hoek komt.

Beeld: VTM