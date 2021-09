Vliegtuigje boven Den Haag wijst op misbruik-aanklacht tegen PVV’er Graus

Terwijl de politiek en burgers in Den Haag in spanning wachten op de Troonrede, eist een vliegtuig aandacht op voor een vergeten zaak. De aanklacht van zijn ex-partner tegen PVV-Kamerlid Dion Graus. NRC onthulde eerder dit jaar dat zij Graus ervan beschuldigt haar gedwongen te hebben tot seks met andere mannen, onder meer in het parlementsgebouw. Het betrof personen die door Graus werden ingezet om naar de buitenwacht de indruk te wekken dat hij beveiligd werd. In ruil voor die diensten zou hij zijn vrouw “ter beschikking hebben gesteld”. PVV-leider Geert Wilders weigert de zaak te onderzoeken omdat Graus de feiten ontkent.

De banner achter het vliegtuig dat vandaag boven Nederland vliegt en naast Den Haag nog andere plaatsen zal aandoen, roept op tot donaties voor juridische ondersteuning van de ex-partner, die overigens werkzaam is als fractiemedewerker van de PVV.

https://t.co/rPTRUMdvqk vraagt om financiële steun voor de ex van @pvv kamerlid @diongraus. Zij kan vlgs sympathisanten alle steun gebruiken in de juridische procedure. Joyce beschuldigt Graus tot aanzetten van seks met zijn beveiligers. Dit vliegtuig is vandaag in de lucht. pic.twitter.com/qdaUFuipOZ — Marc Belinfante (@BelinfanteMarc) September 21, 2021

In een verklaring op de site staat:

Het is bekend dat twee eerdere exen van Graus ook al tevergeefs aangifte tegen hem deden. Beide zaken werden geseponeerd. Echter, een aantal jaren later is de toenmalig Officier van Justitie hier op teruggekomen. De zaak van Graus’ tweede ex bleek door een fout te zijn afgewezen: er was wel degelijk voldoende bewijs. Maar helaas, de zaak was toen inmiddels verjaard. Er is niets meer mee gedaan. De aantijgingen nu zijn zo ernstig, dat wij vinden dat Joyce op zijn minst door een topadvocaat en de beste deskundigen bijgestaan zou moeten worden. Omdat wij er zeker van willen zijn, dat als Dion Graus zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachtingen en mensenhandel, de rechter hem hier ook voor kan veroordelen.

De steungroep haalde eerder al 30.000 euro op maar door een administratieve vergissing werden de bijdragen teruggestort naar de donateurs.