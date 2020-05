Vrees voor corona-uitbraak in het Witte Huis

Medewerkers van het Witte Huis vinden het eng om naar hun werk te gaan, nu twee collega’s positief zijn getest op het coronavirus. Het gaat om een persoonlijk medewerker van Donald Trump en om Katie Miller, de woordvoerster van vicepresident Mike Pence. Sommige hooggeplaatste medewerkers vrezen dat virus zich inmiddels verder verspreidt in de West Wing, meldt The New York Times.

Het Witte Huis heeft medewerkers opgeroepen om meer vanuit huis werken. Ook dragen meer mensen een mondkapje. Afgelopen vrijdag verklaarde Trump dat de bediendes die hem eten brengen en die bij hem in de buurt zijn, verplicht zijn om een mondmasker te dragen.

Zelf weigert de president een mondkapje op te doen. Wel is Trump volgens ingewijden inmiddels geïrriteerd als andere mensen te dicht bij hem in de buurt komen. Ook woordvoerster Miller droeg geen masker, voordat het virus vrijdagochtend bij haar werd vastgesteld. Een dag eerder had ze nog verslaggevers te woord gestaan die wel allemaal een mondkapje droegen.

“Het is griezelig om naar het werk te gaan”, verklaarde economisch adviseur Kevin Hassett zondag in het programma Face the Nation. “Het Witte Huis is klein en druk. Maar je moet het doen om je land te dienen.” Volgens Hassett kun je de president alleen nog ontmoeten als je negatief bent getest op het coronavirus.

