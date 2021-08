Vrees voor een nieuwe opstand, dit keer van gevaccineerden

Als er als gevolg van nieuwe uitbraken in het najaar overgegaan moet worden tot lockdowns dan kunnen dit keer wel eens de gevaccineerden in opstand komen. Dat vrezen althans de Zwitserse autoriteiten, zo blijkt uit interne documenten die in de media zijn beland. De vrees voor aanzwellend ongenoegen onder gevaccineerden wordt gesignaleerd door de Gecoördineerde Medische Dienst van de Strijdkrachten (KSD). Dat instituut speelt een cenrtale rol in de beheersing van de crisis.

Tot nu toe zijn het vooral coronaontkenners en antivaxxers die tegen de maatregelen in opstand komen. Dat zou echter kunnen veranderen. Gevaccineerden, die zelf alles gedaan hebben om het virus tegen te gaan, zullen mogelijk niet accepteren dat zij opnieuw in hun vrijheden worden beknot terwijl ze weinig risico lopen. De hernieuwde opleving van het virus is immers grotendeels toe te schrijven aan ongevaccineerden die zich niet wilden of konden laten beschermen tegen corona. Het doorvoeren van beperkingen zal daardoor nog lastiger worden. In regeringskringen wordt mede daarom overwogen de vrijheden alleen te beperken voor ongevaccineerden en nieuwe maatregelen louter voor deze groep te laten gelden.

Zwitserland kampt met het probleem dat de delta-variant zich sneller verspreidt dan gedacht en dat het aantal gevaccineerden achterblijft bij de verwachtingen, nu rond de 50 procent. Daarom wordt er vanuit gegaan dat de ziekenhuisopnames en bijbehorende belasting voor de zorg weer gaan toenemen. De crisisbestrijders achten het goed mogelijk dat vervolgens weer overgegaan moet worden tot ‘niet-medische maatregelen’ om het virus te bedwingen. Dat wil zeggen het doorvoeren van beperkingen in het openbare leven of lockdowns.

De experts stellen dat herinvoering van maatregelen “opnieuw zou kunnen leiden tot protesten, dit keer waarschijnlijk ook van het gevaccineerde deel van de bevolking”. Dat brengt de vraag naar boven of de maatregelen wel voor iedereen moeten gelden. Voor mensen die minder risico lopen, omdat ze gevaccineerd zijn dan wel antistoffen hebben aangemaakt na besmetting, zouden de beperkingen wellicht niet hoeven gelden.

Bondspresident Guy Parmelin vroeg zich afgelopen weekend al af of er nog gratis testen beschikbaar gesteld moeten worden als iedereen in staat is geweest zich te laten vaccineren.

Duitsland heeft al eerder laten weten te willen stoppen met het aanbieden van gratis tests. De Morgen meldt dat de aanpak verder gaat. De regering wil ongevaccineerden op heel veel plaatsen gaan weren.

Onder meer restaurantbezoeken, hotelovernachtingen, binnenevenementen en kappersbezoeken zouden niet meer mogelijk zijn voor wie niet gevaccineerd is, een negatieve test kan voorleggen of een bewijs heeft dat hij of zij is hersteld van een coronabesmetting. Wanneer het aantal besmettingen of ziekenhuisopnames boven een bepaalde grens uitkomt, zouden niet-gevaccineerden zelfs helemaal niet meer welkom zijn in de horeca. Volgens de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung wil het ministerie de druk verhogen op degenen die geen vaccinatie willen. Dit najaar worden gratis tests geschrapt en “er kunnen weer verdere beperkingen nodig zijn” voor degenen die niet zijn ingeënt.

