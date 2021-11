Vrijdag nieuwe persconferentie, mogelijk schoolsluiting

Een week eerder dan aanvankelijk gepland maar wel veel later dan deskundigen noodzakelijk achtten, houden Mark Rutte en Hugo de Jonge vrijdag een persconferentie om nieuwe maatregelen aan te kondigen.

Rutte en De Jonge hadden gehoopt dat de vroegere sluitingstijden voor de horeca en hun pleidooien om de basisregels in acht te nemen voor een kentering in de besmettingscijfers zouden zorgen. Vooralsnog lijkt daar nog niet echt sprake van te zijn.

De ziekenhuizen hebben het zwaar, en de besmettingscijfers dalen nog niet. “Met het aantal nieuwe patiënten dat er naar verwachting nog bij komt, moeten we onszelf de vraag stellen of we de kentering moeten gaan forceren”, stelt De Jonge.

Woensdagavond komt het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar om een advies op te stellen, meldt de NOS. Daarbij ligt ook een schoolsluiting op tafel. Over het sluiten van de scholen bestaat grote onenigheid binnen het OMT.

Hoewel het virus nu veel kinderen treft, vindt kinderarts en OMT-lid Karoly Illy dat de scholen open moeten blijven. Kinderen hebben volgens hem zwaar te lijden onder schoolsluitingen. Illy wijst onder meer op toegenomen psychische problemen.

Lees ook:

OMT’ers zijn gedraal kabinet zat: ‘Over tien dagen code zwart’