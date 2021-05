Vrijwilliger Rode Kruis bedreigd omdat ze vluchteling troostte

De Spaanse Luna Reyes, een vrijwilligster van het Rode Kruis, wordt bedolven onder de hatelijke berichten van extreemrechtse zeloten nadat er eerder deze week een foto van haar was verschenen waarop is te zien hoe ze een uitgeputte Senegalese vluchteling troost.

De man bereikte deze week de Spaanse enclave Ceuta, aan de Afrikaanse oever van de Straat van Gibraltar. “Hij huilde, ik stak mijn hand uit en hij omhelsde mij”, aldus de 20-jarige Reyes.

Aanhangers van de extreemrechtse partij Vox spreken schande van deze daad van medemenselijkheid. Op sociale media nemen ze haar onder vuur. “Ze zagen dat mijn vriend zwart was, en zeiden verschrikkelijke, racistische dingen tegen mij”, vertelt de hulpverleenster.

In een reactie besloten andere mensen het voor Reyes op te nemen: zij maakten de hashtag #GraciasLuna trending. Ook leden van de Spaanse regering prijzen de 20-jarige. “Zij belichaamt de beste waarden van onze samenleving”, meent de minister van Economische Zaken Nadia Calviño.

Emotiva imagen desde el drama de Ceuta. Una trabajadora de la Cruz Roja se abraza a un exhausto inmigrante pic.twitter.com/aH8JrKYush — EL MUNDO (@elmundoes) May 18, 2021

