Vrouwen aangeklaagd voor neersteken moslima’s bij Eiffeltoren

Twee Franse vrouwen zijn aangeklaagd omdat ze twee moslima’s van 40 en 19 hebben neergestoken bij de Eiffeltoren. De verdachten, die dronken waren, lieten zich ook racistisch uit. Daarnaast zouden ze volgens de advocaat van de slachtoffers hebben geprobeerd om hun hoofddoekjes af te rukken.

De steekpartij vond zondagavond plaats na een woordenwisseling over een loslopende hond. Een van de eigenaren van de hond trok een mes en stak in op de moslima’s. De 40-jarige moslima liep zes steekwonden op en ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 19-jarige werd drie keer gestoken en is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Vanwege de opgelopen spanningen in Frankrijk na de moord op Samuel Paty afgelopen vrijdag, ligt de steekpartij onder een vergrootglas. Op sociale media klagen sommige Fransen dat de media te weinig aandacht besteden aan het geweld dat in hun ogen duidelijk anti-islamitisch is.

De advocaat van de verdachten meent dat ‘het verhaal wordt opgeblazen’. “Laten we bij de feiten blijven: het was een ruzie die na gescheld uit de hand liep.”

