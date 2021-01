Vuurwapenverslaafde Republikein woedend over extra beveiliging Capitool

Congreslid Lauren Boebert uit Colorado, die bekend staat om haar ongezonde voorliefde voor vuurwapens, heeft stennis geschopt over de aangescherpte beveiliging in het Capitool. Boebert weigerde haar tas te laten doorzoeken nadat de metaaldetector afging. Afgelopen weekend sprak zij in een video het voornemen uit om een wapen te dragen in het Huis van Afgevaardigden. Boebert is eigenaar van Shooters Grill, een restaurant waar het personeel wordt aangemoedigd om vuurwapens te dragen.

Boebert walked through with her bag which set off the mags. She refused to offer the bag over to be searched and is now in a standoff with Cap Police.

De extra metaaldetectors zijn geïnstalleerd bij de deuren van het Huis na de bestorming van het Capitool door gewelddadige neonazi’s, complotdenkers en andere Trump-aanhangers. Iedereen die de zaal binnen wil, moet door de controle.

Ook diverse andere Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden zijn woedend over de nieuwe maatregelen. Sommige Congresleden omzeilden de beveiligingspoortjes. Volgens afgevaardigde Steve Stivers is de beveiliging ‘ongrondwettelijk’. Zijn collega Debbie Lesko klaagt dat Congresleden nu worden behandeld als criminelen.

Rep. Rodney Davis told Mullin not to shout at Capitol Police, and he said: “This is not their fault, they’re doing their job.”

But Davis, who is the top Republican on House Admin, told me: “I’m pissed” that the mags have gone up without any consultation.

— Manu Raju (@mkraju) January 13, 2021