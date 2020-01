Waarom het verslavende gokken wel gelegaliseerd wordt en drugs niet

Kee & Van Jole bespreken de confrontatie tussen de premier, SP-Kamerlid Renske Leijten en andere Kamerleden. Van Jole merkt op dat Rutte de aanval trachtte af te slaan door Leijten te kleineren. Volgens Kee is dat een standaardstrategie van Rutte.

Daarna gaat het over de opvolging van de afgetreden Snel. Kee zegt dat het nog zoeken is maar dat een kandidaat het wel lijkt te worden: Udo Kock, die in september aftrad als wethouder van Financiën in Amsterdam.

Zo komt ook het drugsmanifest van D66 ter sprake. Kee voorziet dat er niets mee gebeurt. “Het is voor de eigen kiezers”. Van Jole constateert dat een ander pleziertje dat gepaard gaat met ontwrichtende verslaving inmiddels wel gelegaliseerd is in Den Haag, namelijk het gokken. “Daar heeft Fred Teeven voor gezorgd.”

Meer Kee & Van Jole? Natuurlijk! Abonneer je op de podcast en ontvang iedere week gratis het nieuwste commentaar. Via RSS, iTunes of Stitcher.