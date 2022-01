Weer dreigt tekort aan mondkapjes, na advies OMT

Het Outbreak Management Team (OMT) wil dat er geen stoffen mondkapjes meer gebruikt worden. In plaats daarvan adviseren de wetenschappers om een medisch masker te gebruiken, minimaal Type II. Die maskers zijn te koop bij onder meer drogisterijen. Dat wil zeggen: als ze voorradig zijn. RTL Nieuws achterhaalde dat daarmee een probleem is ontstaan.

Jos Jongstra, directeur van Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, verklaart dat het advies van het OMT totaal onverwacht komt.

“Nou, dat was wel een verrassing inderdaad. Wij krijgen in de drogisterijen zo’n 5 miljoen bezoekers per week over de vloer, en als die allemaal mondkapjes willen komen kopen van een type dat wij niet hebben liggen, dan hebben we wel een probleem.” Want dat type mondkapjes hebben de meeste drogisterijen niet op voorraad. “En wat we hebben, is er in heel beperkte mate. We hebben wel mondkapjes, maar dan vooral de type I-mondkapjes. Daar hebben we nog een enorme voorraad van. Maar aan het begin van de coronacrisis werden de type II-mondkapjes gereserveerd voor de zorg, dus toen verkochten we ze niet in de winkels. Dus dat type hebben we niet ingekocht.”

De mondkapjes moeten nu waarschijnlijk in allerijl uit China geïmporteerd worden maar het is de vraag of dat gaat lukken. Als het kabinet het OMT-advies overneemt en vrijdag het dragen van de Type II mondkapjes meteen doorvoert is er een probleem, aldus Jongstra.

Het OMT adviseert niet alleen over te stappen op mondkapjes die beter beschermen, het stelt ook dat de verplichting ze te dragen moet worden uitgebreid naar drukke winkelstraten. Ook in binnenruimtes moet het masker gedragen worden als er personen die niet tot je huishouden behoren in dezelfde ruimte verblijven.

Type II houdt meer dan 98 procent van de in te ademen bacteriën tegen. Of een mondmasker van Type II is valt niet te zien. De consument moet afgaan op de aanduiding en CE-markering op de verpakking. Deskundigen adviseren om in geval van nood terug te vallen op Type I. Mondkapjes die van gewoon textiel zijn gemaakt zijn taboe. “Die kun je beter weggooien,” aldus een deskundige.

cc-foto: 7CO