Weigerwethouder (CDA) wil QR-code niet laten zien bij wijkoverleg

De Haarlemse CDA-wethouder Michel Rog heeft de organisatie van een wijkvergadering laten weten dat hij om “principiële redenen” zijn coronapas niet wil laten zien. Rog sprak eerder al zijn steun uit voor Mona Keijzer, de CDA-staatssecretaris die de strijd aan bond met de QR-codeverplichting voor horeca. Dat meldt NH Nieuws.

De wijkvergadering vond donderdag plaats in een kantine met horecavergunning. Alle aanwezigen hadden een QR-code. Wethouder Rog besloot uiteindelijk om verstek te laten gaan bij het overleg, naar eigen zeggen omdat hij oogproblemen heeft. Om dezelfde reden werd eerder ook al een raadsdebat over zijn coronapasuitspraken op Twitter uitgesteld.

Haarlemse raadsleden zijn verbaasd over de principiële opstelling van Rog. “Staan leden van het college boven deze wet of is iedereen gelijk voor de wet?”, vraagt Sander van den Raadt, fractieleider Trots Haarlem, aan burgemeester Jos Wienen. Die laat er geen misverstand over bestaan: ook wethouder Rog moet zijn QR-code laten zien als hij een bezoek brengt aan de horeca. Wienen (eveneens CDA) noemde de uitspraken van Keijzer over de coronapas eerder al “heel onverstandig”.

