WHO en Witte Huis: China houdt informatie over corona achter

Het corona-onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse autoriteiten vinden dat China meer informatie moet verstrekken over de uitbraak van het coronavirus.

De internationale onderzoekers die namens de WHO naar Wuhan afreisden, zijn teleurgesteld dat China niet de ruwe patiëntendata ter beschikking wil stellen. In plaats daarvan kregen de wetenschappers slechts een samenvatting. “We willen meer data, en we hebben om meer data gevraagd”, aldus Peter Ben Embarek, die aan het hoofd stond van de WHO-missie naar Wuhan.

Volgens de Australische expert infectieziekten Dominic Dwyer, die ook betrokken was bij de missie, zijn de ruwe data van het grootste belang omdat slechts de helft van de 174 Chinezen bij het coronavirus in december werd vastgesteld, op de dierenmarkt in Wuhan was geweest.

Ook de Amerikaanse autoriteiten vinden dat China meer informatie moet verstrekken. Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van Joe Biden, heeft ‘grote zorgen’. “Om deze pandemie beter te begrijpen en om ons voor te bereiden op de volgende epidemie moet China zijn gegevens van het begin van de uitbraak beschikbaar stellen”, meent Sullivan.

De onderzoekers van de WHO beëindigden deze week hun onderzoek ter plaatse. Sommige deelnemers aan de missie klaagden dat de Chinese autoriteiten niet toestonden dat de deskundigen onaangekondigde ontmoetingen hadden. Conclusies hebben de onderzoekers nog niet getrokken. Ze noemden het wel uiterst onwaarschijnlijk dat het virus afkomstig zou zijn uit een laboratorium.

De wetenschappers gaan ervan uit dat het coronavirus van vleermuizen is overgesprongen naar een ander dier, waarna het de overstap heeft gemaakt naar de mens. De kans is groot dat de wilde-dierenmarkt in Wuhan daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld, omdat daar de eerste grote uitbraak plaatsvond. Hoewel er meldingen zijn dat het virus ook al voor december 2019 opdook, ging dat nooit om grote clusters.

De Chinese autoriteiten willen dat de WHO de optie openlaat dat het virus niet uit China afkomstig is. Zij suggereren bijvoorbeeld dat het virus het land is binnengekomen via geïmporteerd bevroren voedsel. Delegatieleider Embarek heeft gezegd dat hij die mogelijkheid wil onderzoeken.