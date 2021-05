WHO roept Europeanen op: ga niet op reis

Dankzij de vaccinaties is het aantal coronabesmettingen in Europa sinds medio april met 60 procent gedaald. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat het herstel “fragiel” is. Om die reden doen Europeanen er verstandig aan om niet naar het buitenland te gaan.

“De pandemie is nog niet voorbij”, aldus Hans Kluge van de WHO. “Meer mobiliteit en contacten kunnen tot meer besmettingen leiden.” Kluge roept Europese leiders op “om niet dezelfde fouten als vorig jaar te maken”. Destijds gooiden Europese landen de grenzen weer open, en kon het virus weer om zich heen grijpen. Aanvankelijk vooral bij jongeren, maar niet veel later ook weer bij groepen die een groter gevaar lopen.

Kluge waarschuwt onder meer voor B.1.617. Deze Indiase variant is inmiddels vastgesteld in 26 Europese landen. “We weten nog niet alles, maar deze variant is in staat om zich snel te verspreiden. Hij is bezig de Britse variant te verdringen die nu nog dominant is in Europa.”

Hoewel er enkele berichten zijn dat ingeënte mensen besmet raken met de Indiase variant, lijken de vaccins ook goed te werken tegen deze mutatie. Kluge wijst er echter op dat tot nu toe pas 11 procent van de Europese bevolking twee inentingen heeft gehad. “Vaccins kunnen het licht aan het einde van de tunnel zijn, maar we moeten ons niet laten verblinden door dat licht.”

Zolang een groot deel van de Europeanen nog niet immuun is, kan het virus blijven rondgaan en muteren. Via internationale reizen kan een nieuwe, gevaarlijke mutatie zich vervolgens snel verspreiden.

