WHO waarschuwt voor nog ergere pandemie

Hoewel covid-19 de wereld dit jaar keihard heeft geraakt, moeten we er volgens deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) rekening mee houden dat deze pandemie “niet noodzakelijk de grote” is. Dat schrijft The Guardian.

“Dit is een alarm”, meent Michael Ryan, de Ierse arts die hoofd-directeur is van het WHO Health Emergency Programma. “We leven in een steeds complexere wereldwijde samenleving. Deze gevaren zullen blijven opduiken. Als er een ding is dat we moeten leren van deze pandemie, dan is het dat we orde op zaken moeten brengen.”

Wetenschappers waarschuwen al jaren voor nieuwe pandemieën. Door de ontbossing en de verkoop van wilde dieren neemt de kans op zoönoses, zoals sars-cov-2 en ebola, toe. Het toegenomen internationaal verkeer zorgt ervoor dat nieuwe ziekteverwekkers in een recordtempo over de hele wereld verspreid kunnen raken.

Ryan waarschuwt dat vaccins geen garantie zijn dat we het coronavirus kunnen uitroeien. Ook volgens epidemioloog David Heymann moeten we ervan uitgaan dat sars-cov-2 nog wel even blijft circuleren.

“Het lijkt erop dat het een endemisch virus wordt, net zoals dat is gebeurd met vier andere menselijke coronavirussen”, aldus Heymann. “Gelukkig hebben we het gereedschap om levens te redden. In combinatie met goede volksgezondheid stelt dat ons in staat om te leren leven met covid-19.”