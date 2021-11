Woede en wanhoop bij cultuursector over plannen OMT

In de cultuursector is met verbijstering gereageerd op de uitgelekte voorstellen van het Outbreak Management Team. Het OMT vindt dat theaters en bioscopen twee weken dicht moeten. Ook evenementen moeten worden afgelast, als het aan de adviseurs van het kabinet ligt.

De branchevereniging van poppodia en -festivals VNPF heeft geen goed woord over voor het advies. “Uit cijfers blijkt dat besmettingen vooral in familiaire kring en in horeca plaatsvinden. Niet in poppodia of bij evenementen.” Voor de horeca heeft het OMT kortere openingstijden in gedachten, er is nog geen sprake van het beperken van het aantal bezoekers thuis of een nieuwe avondklok.

Muzikant Tim Knol snapt niet waarom de theaters dicht moeten. “Als er ergens goed gecontroleerd wordt is het daar wel. En het kan zelfs -als het moet- op anderhalve meter”, schrijft hij op Twitter. Zijn teleurstelling wordt gedeeld door andere artiesten, zoals Arjen Lubach en Sanne Wallis de Vries.

Wat een raar advies weer. Theaters? Waarom!? Als er ergens goed gecontroleerd wordt is het daar wel. En het kan zelfs -als het moet- op anderhalve meter. Maar nee, ze willen het weer helemaal dichtgooien. https://t.co/QrqUMtsuAg — Tim Knol (@timknol) November 11, 2021

O ja, want de theaters, waar altijd om QR + ID werd gevraagd en iedereen een eigen vaste plekje had, daar is het misgegaan de laatste tijd. 😵‍💫 — Arjen Lubach (@arjenlubach) November 11, 2021

Allemaal berichten van artiesten en bezoekers die weten en beamen dat er nergens zo consequent gecontroleerd wordt als in de theaters. Luistert IEMAND daarnaar? @markrutte @hugodejonge Ik ga ervan uit dat @ivanengelshoven dit gewoon WEET. — Sanne Wallis deVries (@SanneWallis) November 11, 2021

De OMT-voorstellen zijn een hard gelag voor al die mensen uit de culturele sector die na maanden thuiszitten eindelijk weer aan de slag konden. “Fuck my life”, schrijft Claudia de Breij, die de komende weken zou optreden in Carré.

Binnen de komende twee weken sta ik vaak geboekt in theater Carré -een voorstelling die ik steeds weer uitgesteld heb zien worden, waar ik zo voor heb gevochten- en nu zie ik in de Volkskrant dit alvast als illustratie voor de komende maatregelen. Fuck my life. pic.twitter.com/0muyGEnB8y — Claudia de Breij (@claudiadebreij) November 11, 2021

Het kabinet Rutte III toont tijdens de pandemie maar weinig begrip voor de cultuursector. In mei verklaarde Hugo de Jonge op een coronapersconferentie dat Nederland best “een dag zonder theaters en musea kan”. Ook zei hij dat je prima een dvd kunt opzetten als de theaters gesloten zijn.