Woede in toerismebranche over royale staatssteun aan ‘uitknijper’ Booking.com

NRC-journalist Stijn Bronzwaer bericht dat veel lezers boos zijn op de Nederlandse staatssteun aan Booking.com. De internationale reserveringssite gebruikte de miljoenen belastinggeld om vette bonussen uit te delen aan de top van het bedrijf. Nogal wat mensen zweren geen gebruik meer te maken van de service en verwijderen hun account.

Op LinkedIn lucht de Nederlandse ondernemer Ed Smit, die met zijn reisbureau in Costa Rica onlangs nog meewerkte aan een aflevering van 3 Op Reis, zijn hart over hoe het kabinet omspringt met belastinggeld en een bedrijf bevoordeelt dat de reisbranche uitknijpt.

De hotels lijden al jaren onder het beleid van Booking en zitten in een wurggreep. Dat is op zich geen punt, zaken doen is keihard en je moet altijd scherp blijven. Wat nu echter in Nederland gebeurt met het bedrijf dat meer omzet genereert in Costa Rica dan wie dan ook, Booking.com, is schandalig en raakt veel bedrijven hier in Costa Rica. Niet alleen de reisbureaus / touroperators, ook de hotels. De miljoenensteun die de Nederlandse overheid gegeven heeft aan Booking.com, was iedereen hier in Costa Rica een doorn in het oog. Maar vandaag knapte er iets in mij en bij vele collega’s hier in het paradijs. De Amerikaanse bestuurders van het Nederlandse bedrijf krijgen gewoon hun 28 miljoen Euro aan bonussen. Geld dat afkomstig is van de Nederlandse belastingbetaling die vervolgens weer boekt bij datzelfde Booking.com.