Historische blunder: Andere Tijden verdwijnt

Het doek valt voor Andere Tijden. Volgens de NTR zullen er alleen nog maar speciale uitzendingen van het geschiedenisprogramma worden gemaakt, de reguliere afleveringen verdwijnen. Hans Goedkoop, die het programma bijna 20 jaar presenteerde en vertrok na een eerdere bezuinigingsoperatie, zegt tegen het AD:

Ik vind het buitengewoon triest dat het programma verdwijnt. Het is 20 jaar van mijn leven geweest. Toen de netmanager de helft van onze afleveringen afnam, heb ik al gelijk gezegd: dit is een sterfhuis. Dat werd toen ontkend, maar is nu toch gebleken. (…)Andere Tijden liet de zachte, maar ook de wrede kant van geschiedenis zien. Het draaide niet alleen om nostalgie. Zo van: we laten de autoloze zondag weer zien en och, och wat was dat knus. Nee, Andere Tijden was confronterend, kritisch, onderzoekend, zwaar én licht.

Op sociale media wordt er vol ongeloof gereageerd op het besluit om het bekroonde programma te schrappen. Zo wijst historicus Nadia Bouras erop dat het programma ook onmisbaar is voor het onderwijs. “Wat is dit een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit”, schrijft Journaal-verslaggever Gerri Eickhof.

Mooie documentaires, zorgvuldig en met liefde gemaakt door een hardwerkende redactie. #AndereTijden is ook onmisbaar voor het onderwijs. De #NPO zou zulke programma’s juist moeten koesteren. — Nadia Bouras (@NadiaBouras) May 7, 2021

Andere Tijden weg? Goed bezig NPO. Nu nog 2 voor 12 en Per Seconde Wijzer. Daarna Nieuwsuur, Buitenhof en Tegenlicht. En dan 1Vandaag en het Journaal. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Want wat is dit een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit. Bah! — Gerri Eickhof (@gerrieickhof) May 7, 2021

Laat de laatste #anderetijden svp gaan over historische missers van de NPO. — Mark Traa (@marktraa) May 6, 2021

Misschien komt er dan eindelijk op de publieke omroep ook ruimte voor iets met knikkers of verklede zingende BN’ers. #anderetijden https://t.co/kf00VzFBPg — Tom Kreling (@TomKreling) May 6, 2021

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.