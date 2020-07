Wopke Hoekstra accepteert aanbod premierschap van Omtzigt

Wopke Hoekstra wil premier worden wanneer het CDA met Pieter Omtzigt aan het roer de grootste partij wordt bij de komende Kamerverkiezingen. Dat zegt de huidige minister van Financiën tegen de Telegraaf. Vooruitlopend op de uitslag van de verkiezingen om het partijleiderschap heeft Omtzigt Hoekstra alvast voor die functie gepolst.

Hoekstra zou behalve het premierschap ook ja zeggen tegen een nieuwe ministerspost. Hij benadrukt wel dat hij hiermee niet zijn steun uitspreekt aan Omtzigt boven Hugo de Jonge in de CDA-lijsttrekkersverkiezingen, maar dat Omtzigt gewoon degene is die hem dit nu heeft gevraagd. Een cruciaal verschil is wel dat Hugo de Jonge er geen geheim van maakt zelf premier te willen worden in tegenstelling tot Pieter Omtzigt.

Zaterdag werd bekend dat Hugo de Jonge weliswaar de meeste stemmen kreeg van de CDA-leden, maar geen meerderheid wist te behalen. Hierdoor is het noodzakelijk dat er een tweede stemronde volgt waarbij de strijd tussen De Jonge en de nummer twee Omtzigt zal gaan. De derde kandidaat, Mona Keijzer, wist nog geen 12 procent van de stemmen te behalen en valt daardoor af. Na de bekendmaking sprak zij vrijwel direct haar steun uit voor Pieter Omtzigt.

Hoekstra zelf werd de afgelopen maanden veelvuldig genoemd als nieuwe partijleider van het CDA. Hij liet al snel weten zich niet verkiesbaar te stellen omdat hij zichzelf ‘meer een bestuurder dan een beroepspoliticus’ vindt.