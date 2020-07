Hugo de Jonge haalt geen meerderheid: tweede ronde CDA-verkiezing nodig

Hugo de Jonge, de gedoodverfde nieuwe leider van het CDA is er net niet in geslaagd een meerderheid van de partijleden achter zich krijgen. De minister van Volksgezondheid en vicepremier bleef steken op 48,7 procent. Zijn concurrenten Pieter Omtzigt en Mona Keijzer haalden respectievelijk 39,7 en 11,6 procent van de stemmen. De opkomst was 66,2 procent.

De uitslag betekent dat er een tweede stemronde moet komen waarbij de strijd gaat tussen De Jonge en Omtzigt. Voor Keijzer, die zich als enige bereid heeft getoond een coalitie te vormen met Forum voor Democratie, is de uitslag een enorme domper. In 2012 haalde ze in een soortgelijke stijd met Buma nog 26 procent van de stemmen.

Parlementair journalist Peter Kee stelde eerder deze week dat het er om gaat spannen achter welke kandidaat de populaire minister van Financiën Wopke Hoekstra zich nu gaat scharen. Pieter Omtzigt heeft al aangekondigd dat hij Hoekstra tot premier wil maken.

De eerste stemronde moest deze week opnieuw gedaan worden omdat de procedure onveilig bleek.

Geen video? Klik hier.