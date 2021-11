Zorgen over zeer besmettelijke vogelgriep nemen toe, uitbraak in Friesland

De zorgen over vogelgriep nemen toe, nu er meer uitbraken worden gemeld, schrijft The Guardian. Afgelopen weekend werd in het Friese Tzum vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf. De Rijksoverheid meldt:

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 122.500 vleeskuikens geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt onderzocht op vogelgriep. Er liggen 14 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf.

Ook elders in Europa en Azië neemt het aantal meldingen toe. Nederland en Frankrijk kennen om die reden al langer een ophokplicht. Die geldt sinds maandag ook in België, nadat in de buurt van Antwerpen een wilde gans besmet bleek te zijn. Noorwegen stelde recent een uitbraak vast bij 7.000 vogels.

Epidemiologen zijn bezorgd omdat de vogelgriep ook kan overspringen op mensen. In China werden dit jaar al 21 menselijke besmettingen vastgesteld met H5N6. Dat is ruim vier keer zoveel als in heel 2020. Zes mensen overleden dit jaar als gevolg van de vogelgriep. Er is nog niet vastgesteld dat de in China vastgestelde variant kan overspringen van mens op mens.