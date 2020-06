Zweden: internet- en telefoonseks beter tijdens epidemie

De Zweedse vereniging voor seksonderwijs, de RFSU, is samen met de regio Stockholm een campagne begonnen om veilige seks tijdens de pandemie te promoten. Zweden krijgen het advies om meer aan online en telefoonseks te doen, om zo een coronabesmetting te voorkomen. “Veel mensen daten vandaag de dag al digitaal”, stelt Pelle Ullholm van de RFSU. “Het idee is dat je die periode op nieuwe manieren kunt verlengen en verdiepen.”

“Elk fysiek contact met anderen, inclusief seks, vormt een risico op besmetting met het coronavirus. Dat geldt in het bijzonder voor daten en seks met nieuwe partners”, meldt de campagnewebsite. De RFSU adviseert om bij het ontmoeten van een nieuwe partner zo min mogelijk te kussen en om een condoom te gebruiken. In Nederland spreekt het RIVM ook van ‘een hoogrisicoblootstelling’ als mensen ‘direct fysiek contact’ hebben, ‘zoals zoenen’.

In Nederland paste het RIVM half mei de richtlijnen voor seks tijdens de coronacrisis aan. Nadat het instituut er aanvankelijk op aandrong om onder alle omstandigheden anderhalve meter afstand te bewaren tot mensen die niet tot je huishouden behoren, schreef het RIVM in een aangepast advies dat het ‘logisch’ is ‘dat u als single ook lichamelijk contact wilt hebben’. Daarbij is het volgens het instituut wel verstandig om het seksueel contact te beperken tot ‘een knuffelmaatje of seksbuddy’.