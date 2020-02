Opnieuw is een burgemeester in het ongelijk gesteld na het verbieden van demonstraties. Dat gebeurde eerder ook al na het verplaatsen naar locaties op winderige industrieterreinen, op zaterdagen. Het lijkt tegenwoordig wel bon ton om dat te doen, terwijl het demonstratierecht grondwettelijk is verankerd.

Kick Out Zwarte Piet is al een paar keer door de rechter in het gelijk gesteld, na hun protest tegen het verbieden of verplaatsen van een demonstratie. Maar ook anderen, zoals Greenpeace, werd verboden te demonstreren op bijvoorbeeld Schiphol. Uit de eerste analyses door bestuurskundigen blijkt dat ook dat verbod 100% in strijd was met de wet. Er loopt nu een procedure tegen dat verbod.

Het wordt tijd voor een goed gesprek binnen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Is dit wel de weg die burgemeesters op moeten gaan. De weg van verbieden om demonstraties te voorkomen. Is het niet in strijd met het ambt en de ambtseed om, in strijd met het bestuursrecht en de grondwet, demonstraties te verbieden?

Er zijn nu zoveel uitspraken dat de burgemeesters wel weten dat een demonstratieverbod of verplaatsing naar een plek buiten “bewoond” gebied absoluut niet kan. Ook weten burgemeesters nu heel goed dat demonstranten moeten worden beschermd tegen tegendemonstraties. Dat dat inzet van dienders kost doet niet ter zake. Eigenlijk weten ze dat ook gewoon allang!

Daarom pleit ik voor een stevig debat binnen dat burgemeestersgenootschap en bijscholing bestuursrecht.