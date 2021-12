Het kindermisbruik van Forum en Moederhart

De moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra in 1999 leidt tot grote onrust in Friesland. Niet in de laatste plaats omdat het jaren duurt voordat de politie de zaak oplost. Pas in 2012 loopt de dader, een veehouder uit de buurt, bij grootschalig DNA-onderzoek tegen de lamp. De man bekent en wordt tot 18 jaar cel veroordeeld.

Samenzweringsgelovigen weigeren zich daarbij neer te leggen. In de tijd die is verstreken tussen de moord en de veroordeling hebben zij zich vastgebeten in allerhande uitzinnige theorieën. Zelfs begin dit jaar nog leggen volgelingen van de beruchte complotdenker Micha Kat bloemen bij het graf van Marianne omdat ze ervan overtuigd zijn dat het meisje het slachtoffer is geworden van een pedonetwerk dat zich te buiten gaat aan rituele moorden. Volgens deze complotfantasie zou Marianne zijn vermoord door een asielzoeker die rugdekking kreeg van de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie.

Een andere complotdenker weet de hand te leggen op het dagboek van de moeder van Marianne en brengt dat tegen haar wil op de markt om aan te tonen dat de politie de werkelijke daders de hand boven het hoofd houdt. Ook belastert hij de vader van het vriendje van Marianne en een man van wie hij ten onrechte denkt dat hij de neef is van de asielzoeker. Dat de nabestaanden van Marianne en anderen zwaar te lijden hebben onder dit eindeloze getreiter en gestalk deert de complotdenkers niet. Zij zijn bezig met iets groters: het oplossen van een ongekende misdaad.

Datzelfde monomane najagen van het eigen gelijk zie je terug bij wat Femke Halsema dit weekend in Buitenhof de politieke antivaxxers noemde. Deze luidruchtige vaccinweigeraars uit de kringen van Forum voor Democratie en Moederhart bedienen zich van precies dezelfde naargeestige tactieken.

Zo grijpt Thierry-fluisteraar en Moederhart-initiatiefnemer Sietske Bergsma deze week de plotselinge dood van een 14-jarige jongen aan om haar antivax-agenda te pushen. Hoewel artsen van het AMC hebben geconstateerd dat de hartspier van de jongen was verzwakt door een virus, vermoedt Bergsma dat het anders zit. “Ons is ter ore gekomen dat de jongen gevaccineerd zou zijn”, twittert ze. Om die reden wil ze contact met de ouders van de overleden jongen.

Ook Baudet schrijft op Twitter dat hij vermoedt dat de jongen door vaccinatie is overleden – al hoeft hij dan weer geen gesprek met de ouders om een en ander te verifiëren. Waarschijnlijk omdat de Forum-leider te druk is met een andere complottheorie: satanisch ritueel kindermisbruik. Forum wil dat het door de Kamer gewenste onderzoek daarnaar onafhankelijk van het ministerie van Justitie wordt gedaan, omdat er ook mensen van het ministerie betrokken zouden zijn.

Over satanisch ritueel kindermisbruik kun je met gemak een boekenplank volschrijven, want de theorieën daarover zijn al eeuwenoud. Van oudsher – en dat moet Baudet aanspreken – worden joden ermee in verband gebracht. In de vijftiende eeuw krijgen de joden in het Italiaanse Trente bijvoorbeeld de schuld in de schoenen geschoven van de rituele moord op de 2-jarige Simon. Een aanzienlijk deel van de joodse gemeenschap in de plaats wordt vermoord. Simon wordt ondertussen door de paus erkend als martelaar. In de achttiende eeuw krijgt het jongetje zelfs de status van heilige.

Ook de nazi’s grijpen het ‘bloedsprookje’ aan voor hun kwaadaardige propaganda. Der Stürmer publiceert geregeld verhalen over joodse rituele moorden op christelijke kinderen. Deze eeuw probeert Micha Kat, die overigens ook gelooft dat er geen gaskamers waren in Auschwitz, de aandacht te trekken met allerhande variaties op de complottheorie. Daarbij vervangt hij de joden door politici, leden van het koninklijk huis, hoge ambtenaren en BN’ers. Ook de bedenkers van Pizzagate en QAnon recyclen de stokoude verhalen over het ritueel kindermisbruik gretig.

Bewijs voor georganiseerd satanisch misbruik komt er nooit. Zo moet de katholieke kerk in 1965 erkennen dat de joden bij nader inzien niets te maken hadden met de dood van Simon uit Trente. In Nederland bijt de Werkgroep Ritueel Misbruik de jaren negentig de tanden stuk op de complottheorie. De reden: “het totale gebrek aan concreet bewijs”, schrijven de deskundigen Pepijn van Erp en Peter Zegers.

Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat het nieuwe onderzoek naar georganiseerd ritueel misbruik ook weer niet zal opleveren wat de complotgelovigen ervan verwachten. Ondertussen leiden de verhalen over bloeddorstige satanisten die wereldwijd aan de touwtjes trekken, wel af van waar het werkelijk om zou moeten gaan: dat meer dan 90 procent van de misbruikte kinderen het slachtoffer is van een bekende, en dat de hulp aan hen tekortschiet.

Net zoals Baudet en Bergsma met hun verzinsels over de gevaren van vaccinaties de aanpak van het échte probleem ondermijnen: er overlijden nu wekelijks honderden Nederlanders aan een ziekte die juist bestreden kan worden met inentingen. Ja, ook voor kinderen.