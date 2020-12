Toen ik in 2006 in de Wajong terecht kwam schrok ik van de vooroordelen die er bestaan jegens mensen met een uitkering. “Je zal er wel in zitten omdat je niet wilt werken, lekker de hele dag op de bank hangen!” zijn dingen die ik naar mijn hoofd krijg als ik vertel dat ik een Wajong heb. Dit is in mijn geval absoluut niet aan de orde. Ik had niets liever dan mijn eigen geld verdiend. Maar als je iedere keer tegen de muur aanloopt, word je gedwongen om andere keuzes te gaan maken.

Toen dit jaar de hele samenleving op z’n gat ging vanwege Covid-19 ging er voor mij een nieuwe wereld open. Eindelijk was ik niet meer de enige die het moeilijk had. Zou er dan nu meer begrip komen voor mensen met een beperking? Toen kwam in mei de nieuwe wet voor de Wajong-harmonisatie en namen mijn onrust en zorgen weer toe. Wat gaat er met deze nieuwe wet gebeuren en wat wordt er van ons verwacht? Gezien mijn ervaringen tot nu toe in de Wajong heb ik weinig vertrouwen op een positieve verandering.

Omdat ik deze wet niet vertrouw, heb ik in september een sterkte-zwakte-analysetest laten doen om bewijs op papier te hebben waarom ik voor 80% ben afgekeurd. Uit deze test kwam dat passend werk voor mij zou zijn op de sociale werkplaats of als inpakker.

Nu heb ik van 2009 tot 2012 al op de sociale werkvoorziening gewerkt. Hier heb ik ervaren dat ik daar absoluut niet gelukkig word. Een van de dingen waar ik tegenaan liep is dat er niet gekeken wordt naar het individu maar dat iedere werknemer hetzelfde werk krijgt aangeboden.

Onder meer door deze ervaringen wil ik nooit meer op een soortgelijke werkvloer terecht komen. Ik weet dat ik meer in mijn mars heb. Als ik maar de tijd krijg die ik nodig heb om ingewerkt te worden.

En dat is precies mijn probleem en waarom een heleboel mensen met een beperking buiten de boot vallen. Het systeem is zo opgezet dat voornamelijk gezonde mensen met een goed niveau hierin kunnen functioneren. En dat is zo zonde want er zijn zoveel mensen met een beperking die dolgraag aan het werk willen!

Met de komende economische problemen in het vooruitzicht zou het veel lonender zijn als het systeem zo wordt aangepast dat iedereen die kan mee kan draaien.

Nu er zoveel meer aanvragen komen voor bijstand en ik zie hoe mensen in de bijstand gestraft worden voor de situatie waar ze in zitten, rijzen er bij mij veel nieuwe zorgen over mijn toekomst.

Ik denk dat de hele situatie rondom Covid-19 ons heeft laten zien hoeveel er kan veranderen als het noodzakelijk is. Blijven we ons dan vasthouden aan het oude beleid of staan we open voor (positieve!) veranderingen? Veranderingen waarbij iedereen meetelt in de samenleving en mensen met een beperking op hun eigen manier mee kunnen doen! Dat zou wat zijn, daar teken ik voor!