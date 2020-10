Terwijl de wereld zich bezighoudt met het coronavirus ben ik met hele andere dingen bezig. Ik was de afgelopen tijd druk met twee verschillende onderzoeken. Een analytisch onderzoek, waarbij mijn sterke en zwakke punten werden onderzocht. En een ander onderzoek voor een studie in Maastricht waarbij ze meer duidelijkheid willen over het onbekende 22q11 deletie syndroom waarmee ik belast ben.

Toen ik in januari het artikel schreef waarom ik na 20 jaar zoeken nog steeds geen betaalde baan heb, was het voor mij zo klaar als een klontje. Ik ben wel klaar met de eeuwige zoektocht! Dit was echter nog lang niet het einde van dit verhaal. Kort daarna kreeg ik een traject aangeboden van het UWV wat me veel stress en spanningen bezorgde.

Dit, en de verandering van de wet voor de Wajong, was voor mij reden om contact op te nemen met een psychiater van het 22q11ds team in het UMC. Ik wilde weten of het mogelijk was dat zij me zouden kunnen helpen. Ik wil 100% worden afgekeurd, zodat ik eindelijk die rust kan krijgen die ik zo hard nodig heb.

Helaas konden zij me hier niet bij helpen maar ze hadden wel de mogelijkheid tot een sterkte/zwakte analyse. Hiermee zouden we de duidelijkheid krijgen waar ik steeds tegenaan liep. Nu had ik dat voor mezelf wel aardig op een rijtje. Ik weet vrij goed waarom het mij niet is gelukt om werk te behouden. Toch was het wel een prettig idee om dit als bewijs op papier te hebben zodat ik dit achter de hand heb als het kabinet weer besluit de regels in de Wajong te veranderen.

De onderzoeken vonden plaats in het UMC en verliepen vrij soepel. Ik kon niet wachten op de uitslag van het onderzoek.

Donderdag 15 oktober had ik dan eindelijk het langverwachte gesprek. Er ging een golf van opluchting door me heen. Hier werd nu eindelijk bevestigd waarom het me tot dan toe nooit gelukt was om werk vast te houden. Ik mistte overzicht en ruimtelijk inzicht. Ook was ik langzamer met dingen aanleren (goh!) en informatie verwerken. Er kwam uit deze test precies naar voren waar ik altijd op stuk was gelopen.

Tegelijkertijd zou ik wel werkgeheugen hebben en dus in staat moeten zijn om te kunnen werken. De moed zakte me direct weer in de schoenen. Had ik niet met 20 jaar zoeken en falen bewezen dat ik niet geschikt ben om te werken?

Als mij duidelijke structuur aangeboden wordt en als de informatie in stukjes wordt verteld, dan zou ik in staat kunnen zijn om te werken. Eh, ja, leuke theorie maar mijn zoektocht heeft voor mij bewezen dat deze werkplek er simpelweg niet is. Naast deze neurologische uitslag heb ik namelijk ook nog te dealen met depressies, energieproblemen, faal- en sociale angsten. Welke werkgever zit daar nu op te wachten?

Natuurlijk is het fijn te weten wat mijn capaciteiten zijn en dat ik wel degelijk kan werken, het probleem is echter dat ik nooit de werkplek zal kunnen vinden waar ik gelukkig zal zijn.

Het gelukkigst zou ik zijn in de zorg. Werken met ouderen met dementie is waar mijn hart ligt. Ik heb hier de opleiding voor en ik weet dat ik het kan. Het punt is alleen dat er in de zorg geen tijd is om mensen zoals ik in te werken.

Ben ik blij met de uitslag van het onderzoek? Ik weet het echt niet. Ik had met dit onderzoek zo gehoopt eindelijk wat rust te krijgen maar helaas brengt het me tot zover vooral onrust.

Gelukkig heb ik nu thuisbegeleiding zodat ik dit kan bespreken. Voor de rest kan ik niet anders dan het maar weer accepteren zoals het is en is het afwachten hoe de nieuwe wet zich zal gaan ontwikkelen in het nieuwe jaar.