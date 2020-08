Jij zet de bijl aan de samenleving. Jij brengt de werkgelegenheid in gevaar. Jij houdt de pandemie in stand.

Femke Halsema keek tenminste nog of ze haar laatste oortje had versnoept toen zij aankondigde dat de Bijenkorf tien dagen dicht ging en alle kroegen straks om middernacht als de stamgasten zich niet leren gedragen en de anderhalve meter aanhouden. Maar neef Mark was boos. Hij gaf het volk van Nederland op zijn sodemieter. Hij kondigde echter geen enkele concrete maatregel aan. Hij vertelde niet hoe de overheid de GGD ging steunen en/of van een nieuwe leiding voorzien nu het maar niet goed op gang wil komen met het contactonderzoek en het testen met uitslag binnen een dag. Hij zweeg over de nertsen. Hij hield zijn verongelijkte mond over de slachthuizen en de vele plekken waar arbeiders uit Oost-Europa op elkaar worden gepropt. In plaats daarvan pakte hij de miljoenen tv-kijkers aan: maximaal zes gasten thuis ontvangen en alleen als je die in je woonkamer op anderhalve meter van elkaar kunt plaatsen. Anders minder. Wie zijn huis toch vol laat lopen, is niet strafbaar hoe graag burgemeester Bruls dat ook zou willen maar jij bent dan wel asociaal bezig. Jij zet de bijl aan de samenleving. Jij brengt de werkgelegenheid in gevaar. Jij houdt de pandemie in stand.

Vervolgens schiep neef Mark naast Henk en Ingrid een nieuwe karikatuur: Ome Han en tante Sjaan. Zij lopen de polonaise. Zij knuffelen elkaar als het laat wordt.

Wees geen Ome Han.

Wees geen Tante Sjaan.

Maak de familie maar te schande, neef Mark. Met die importaardappel in je keel want van ons heb je dat niet geleerd. Dat heeft die enge Jort je bijgebracht waar we je vroeger nog zo tegen gewaarschuwd hebben: pas op Mark, hij heeft een slechte invloed op je.

Een geestig twitteraar gaf aan wat de onderliggende boodschap was: vier je verjaardag voortaan in de kroeg.

Nu even serieus: het kabinet is snel bezig op een breed front aan geloofwaardigheid te verliezen. Dat komt omdat het zijn kant van de deal n i e t voor elkaar krijgt. Men ging in het zicht van de tweede golf vakantie vieren, vaak ook nog in het buitenland. Minister De Jonge zette de toon met een reisje naar Zuid-Frankrijk. In Nederland liep het aantal besmettingen ondertussen op.

Zodra de burgers zich in redelijke mate meldden bij de teststraten, begon het systeem vast te lopen. Maandag werd onthuld dat die op Schiphol bewust niet meer dan 12% van de aankomende passagiers behandelde. Tegelijkertijd kregen de slachtoffers van het toeslagenschandaal te horen dat het nog heel lang zal duren voor zij hun schadevergoeding zullen ontvangen. Net zoals de Groningers tot sint Juttemis in de wacht worden gehouden. Het lukt de gemeente niet iets zinnigs te doen voor het groeiend aantal daklozen. Staatssecretaris Blokhuis blinkt vooral uit in handen wringen. Maandag bleek dat de beroemde corona-app op wat oudere iPhones niet werkt terwijl de privacy van de gebruikers ondanks dure beloftes niet is gewaarborgd.

En de zorghelden krijgen er niks bij. Ze verdienen zat, vindt de nieuwbakken minister Tamara van Ark. Zat.

En dan staat neef Mark een standje te geven aan Ome Han en tante Sjaan, de representanten van het domme volk dat steeds minder wil horen en nu voor honderd procent de schuld krijgt van de nieuwe crisis.