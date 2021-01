De regering vraagt het OMT om een spoedadvies over de avondklok. Dat kan ik gemakkelijk voor zijn. Doe het niet. Het werkt averechts. Voorstanders van een Sperrstunde denken dat mensen elkaar dan minder zullen opzoeken. Er vinden geen bijeenkomsten van jongeren meer plaats. Het aantal visites neemt af. Men moet immers tijdig weer thuis zijn. Anders wordt je aangehouden en dan volgt een boete.

Deze overtuiging hangt samen met een kleinburgerlijke levenswijze. Overdag werken, om zes uur aan de prak, dan de TV aan en om elf uur te bed. Dit geldt inderdaad voor een groot gedeelte van de bevolking. Dat blijkt als je een avondwandeling maakt. Je kunt het spreekwoordelijke kanon afschieten zonder iemand te raken. Aan de overkant van de straat zie je zo’n arme man sjokken die in opdracht van zijn echtgenote het hondje uit moet laten. Verder kom je niemand tegen, behalve nu en dan een enkeling die om welke reden dan ook pas laat op weg is naar huis. Juist in de avond en de nacht wordt de anderhalve meter afstand volmaakt gehandhaafd.

Een minderheid van het Nederlandse volk houdt er een andere levenswijze op na: dat zijn de bohémiens, de stappers van nature, de mensen die zo rond een uur of half twee de sponde opzoeken. Als zij – op bezoek bij een vriend – vaststellen dat de toque de queda nadert – hollen ze niet snel naar huis. Nee, dan blijven ze slapen. De gastheer trekt nog een extra flesje open. Men begint te lallen. Men valt rond drie uur tegen elkaar in slaap.

Langzaamaan leren nachtbrakers met bezoek dat ze de gordijnen zorgvuldig dicht moeten houden en het volume van de muziek laag. Anders belt er altijd wel een buurman de politie. Dat overkomt je maar één keer en daar word je na het betalen van de boete echt niet braver van, als bohémien en stapper pur sang. Je neemt je voorzorgsmaatregelen.

Pas ‘s-morgens – als de avondklok eindigt – wankelt dit soort Nederlanders naar huis. Ze leunen met een opkomende kater tegen de bushalte waar het werkende volk ze misprijzend aankijkt. Vanwege hun toestand hebben zij dat niet in de gaten. Ze stappen met de bikkels van het eerste uur in de bus want in dit geval trekken de eersten en de laatsten gelijk op. De drankkegel komt door het mondkapje heen. Kijk, zo verspreid je nu het virus, vooral de Engelse mutant. Let wel: het respecteren van de avondklok leidt tot dit noodlottig resultaat, niet het aan de laars lappen van die nieuwe regel.

Doe het niet. Vergeet de maatregel. De premier wijdde warme woorden aan de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de daklozen. In goed bedoeld gelul kun je niet wonen. Breng die mensen allemaal onderdak. Er staan genoeg hotelkamers leeg. Kom zo snel mogelijk met nieuwe, ruimhartige regelingen voor het lam gelegde bedrijfsleven. Houd eens een strafrede tegen de asociale werkgevers die zelfs in deze tijd nog hun personeel dwingen naar de zaak te komen. Dan heb je het als regering druk genoeg.