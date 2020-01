Twee kinderen moeten leren leven met de wetenschap dat twee mensen om het leven zijn gekomen door hun onbezonnen actie. Laten we voorkomen dat anderen in de toekomst hetzelfde lot treft.

“Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen”, zei Claudia de Breij tijdens haar oudejaarsconference. Mensen als Arno Bonte en David Rietveld, twee raadsleden uit Rotterdam en Den Haag die twaalf jaar geleden een oproep deden om het gebruik van vuurwerk aan banden te leggen.

De GroenLinksers kregen veel kritiek, met name Bonte, die het Meldpunt Vuurwerkoverlast in het leven riep. Bijvoorbeeld van GeenStijl dat het meldpunt bij monde van Bart Nijman een ‘betuttelmeldpunt’ noemde. Dezelfde Nijman twitterde de afgelopen dagen foto’s en video’s van zijn doodsbange hond, voorzien van de hashtag #geenvuurwerkvoormij. Je moet een hart van steen hebben om geen medelijden te krijgen met het dier.

Uitlaatrondje, ging goed totdat er harde knallen uit de wijk verderop klonken. #geenvuurwerkvoormij pic.twitter.com/pAkNG25TuP — Bart (@BartNijman) December 29, 2019

Het absolute dieptepunt was deze jaarwisseling de dood van een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoontje in Arnhem. De moeder en een 8-jarige dochter raakten zwaargewond. De politie heeft twee jongens van twaalf en dertien aangehouden: zij zouden met hun vuurwerk de fatale brand hebben veroorzaakt. Een drama met alleen maar verliezers.

De tijd lijkt rijp voor een verbod op consumentenvuurwerk. Uit peilingen blijkt al jaren dat een meerderheid van de bevolking daarvoor is. “Als ik mijn timeline zo bekijk, gaat het met de vuurwerkdiscussie rap de kant op van Zwarte Piet. Dan zijn alleen nog de ‘realisten’ en die droeftoeter van Pegida nog voor”, constateerde FD-redacteur Joost van Kuppeveld al op Twitter.

De politiek komt in beweging. Partij voor de Dieren en GroenLinks werken aan een initiatiefwetsvoorstel en minister Ferd Grapperhaus lijkt er eveneens wel wat voor te voelen om paal en perk te stellen aan de Nederlandse ‘vuurwerktraditie’.

Tegenstanders van een vuurwerkverbod voorspellen dat een vuurwerkverbod er alleen maar toe zal leiden dat mensen hun vuurwerk illegaal in het buitenland zullen inslaan. Dat zal ongetwijfeld gebeuren – het gebeurt overigens al decennia – maar voor veel Nederlanders die nu nog vuurwerk afsteken, zal een verbod net het zetje zijn dat ze nodig hebben om een nieuwe Oud- en Nieuw-hobby te zoeken.

Een verbod stelt niet alleen een norm, maar werpt ook een drempel op. Strenge anti-vuurwapenwetgeving kan ook niet voorkomen dat er nooit meer iemand wordt doodgeschoten, maar het helpt wel enorm. De kans dat je in Nederland door vuurwapengeweld om het leven komt is vele malen kleiner dan in de Verenigde Staten, waar wapenbezit een grondrecht is.

Een vuurwerkverbod zal een zegen zijn voor agenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel die nu rond de jaarwisseling nog steevast worden beschoten met vuurpijlen. En wat te denken van de mensen met longklachten? Het fijnstofgehalte bereikt rond Oud en Nieuw zo’n hoog niveau dat je spontaan gaat verlangen naar de schone lucht van een doorsnee Chinese industriestad.

In 2012 schreef Arno Bonte aan een tegenstander van een vuurwerkverbod: “Waarom zijn we het normaal gaan vinden dat bij elke jaarwisseling de toekomst van honderden kinderen en jongeren letterlijk wordt verknald, doordat ze de rest van hun leven een oog of hand moeten missen?” Dit jaar kunnen we daar vermoedelijk twee kinderen aan toevoegen die zullen moeten leren leven met de wetenschap dat twee mensen om het leven zijn gekomen door hun onbezonnen actie.

Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. Maar ook mensen die het goede voorbeeld volgen. Grapperhaus, het is tijd voor actie.