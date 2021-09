De moeder van Anashya is een van de duizenden onschuldige Nederlanders wiens leven door de Belastingdienst vernield is. Dat bleef ook voor Anashya niet zonder consequenties, het hele gezin leed onder de repressie. Bij #mijnpestverhaal vertelt ze wat haar zoal overkwam. Ze was 1 jaar oud toen de ellende begon. Jarenlang had niemand enig idee wat de slachtoffers overkwam en al helemaal niet waarom. RTL Nieuws sprak haar deze zomer.

In ‘Alleen tegen de Staat’ vertellen vijf moeders over de onvoorstelbare persoonlijke gevolgen van het toeslagenschandaal. Die film kun je hier bekijken.