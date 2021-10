Het satirische tv-programma Spaanders (BNNVARA) neemt zoals gewoonlijk aan het eind van de uitzending de week door met prominente tafelgasten. Deze week zijn dat VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD), schrijver Adriaan van Dis, en maanaanbiddende antivaxxer Lieke van Lexmond.

Ondanks verwoede pogingen daartoe, lukt het Broekers-Knol maar niet om een motie van wantrouwen aan haar broek te krijgen zodat ze eindelijk van haar welverdiende pensioen kan gaan genieten. Ze heeft er naar eigen zeggen ‘echt alles aan gedaan, ook voor het land’, maar de Kamer stuurt haar maar niet naar huis. Broekers-Knol belooft niet op te geven en er de komende tijd alles aan te doen om dat alsnog voor elkaar te krijgen. ‘De mensen hebben daar recht op, want uiteindelijk moet ik niet optreden, maar aftreden.’

Adriaan van Dis ziet ondertussen de literaire schoonheid van Broekers-Knol, al is het maar vanwege haar naam: ‘En als ze dan haar mond open doet: een xenofoob rozijntje, een TENA lady lekkend op haar troon. Langzaam dovend voor het oog van de natie.’ Van Dis zit overigens aan tafel om het onder andere te hebben over de Kinderboekenweek die opnieuw volledig in het teken staat van het sprookje dat kinderen zich nog interesseren in het lezen van boeken.

Lieke van Lexmond reflecteert op de ophef van afgelopen week waarvan zij en haar zus Jetteke het stralende middelpunt waren. Cosmeticamerk Rituals stopte de samenwerking met het antivaxx-duo vervolgens gauw weer weg. En dat terwijl ze volgens Van Lexmond gewoon twee zusjes zijn met een kalender vol wijsheden van de maan. Zoals wanneer je naar de kapper kunt.

Sophie Hermans zit aan tafel om het te hebben over de formatieonderhandelingen die deze week eindelijk van start gaan. Heel slim om dat deze week te doen, valt Lieke van Lexmond bij, aangezien Mercurius de transitie maakt naar kreeft. Volgens Hermans wordt de nieuwe coalitie die uit exact dezelfde partijen bestaat als de vorige, echt iets nieuws. Het zijn inderdaad dezelfde mensen, geeft Hermans toe: ‘Maar zijn het ook dezelfde mensen?’ Daarover kan de VVD-fractievoorzitter kort zijn: ‘Ja.’

