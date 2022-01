Dinsdag verloor de Stichting Dier&Recht de hogerberoepszaak over de campagne ‘Stoppen met Zuivel’. De stichting had vorig jaar tot woede van de boerenorganisatie Agractie posters opgehangen om de aandacht te vestigen op de nadelen van zuivel. Op een van de posters stond: ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’. Volgens de rechters is die stelling onvoldoende onderbouwd: het zou niet onomstotelijk zijn vastgesteld dat het weghalen van kalfjes bij hun moeder tot dierenleed leidt. Rutger Bregman van de Correspondent vindt het een bespottelijk vonnis, schreef hij woensdag:

Wie het vonnis leest, belandt in een bizarre wereld van juristerij. Zo betwijfelt de rechter niet dat kalveren kort na hun geboorte worden weggehaald bij hun moeder. Dat is een feit. Maar dat die scheiding ook ‘ernstig leed’ veroorzaakt, mag Dier&Recht niet zeggen, omdat er in de ‘ongeriefanalyse’ van Wageningen University & Research staat: ‘Deskundigen lopen uiteen in hun inschatting van de ernst van zowel het scheiden van de moeder als van het solitair huisvesten van de kalveren.’ Er is discussie in de wetenschap ja, nogal wiedes. Maar in dezelfde publicatie geven dezelfde onderzoekers – gezamenlijk – tóch de hoogste ongeriefscore voor het scheiden van moeder en kind, en dat op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Hoe kunnen de rechters die conclusie zo makkelijk opzijschuiven? Helemaal gekmakend wordt het als de rechters schrijven dat het ernstige leed van de kalfjes in de kalverhouderij niet ter zake doet. Dat speelt immers pas na de scheiding, en zou er niet ‘onlosmakelijk’ mee verbonden zijn. Schiet mij maar lek.

Bij Op1 ging Bregman in debat met Bart Kemp van Agractie. “Boeren zeggen wel terecht dat ‘stadse’ types vervreemd zijn van het voedselsysteem, dat we geen idee meer hebben waar ons voedsel vandaan komt”, aldus Bregman. “Heel basaal: waarom geeft een koe melk? Omdat een koe een kind krijgt. Het is een zoogdier. Heel veel mensen weten niet dat een koe elk jaar een kalf moet krijgen. Wat gebeurt er eigenlijk met die kinderen van die koeien? Wat heel veel mensen ook niet weten is dat 70 procent van die kalveren helemaal niet gaat dartelen in de wei. Die gaan naar de kalverhouderij waar ze een kort en vrij ellendig bestaan hebben.”