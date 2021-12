D66’er Jan Paternotte is teleurgesteld dat Hugo de Jonge zijn 2G-plannen op de lange baan heeft geschoven. “Laten we de stappen zetten om sneller uit de avondlockdown te komen en te blijven”, zei hij maandagavond bij Op1. “Dat zijn stappen die heel veel landen in Europa nu nemen.”

Op steun van de ChristenUnie lijkt Paternotte niet te hoeven rekenen bij de voorstellen om alleen nog genezen en gevaccineerde mensen toe te staan in de horeca en bij evenementen. Het D66-Kamerlid hoopt daarom dat de PvdA en GroenLinks wel voor de plannen zullen stemmen.