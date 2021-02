Jesse Klaver roept op om bij de komende verkiezingen vooral op een linkse progressieve partij te stemmen. Dat hoeft niet op GroenLinks te zijn. Een stem op D66, PvdA of SP is ook prima.

GroenLinks breekt op een poster een lans voor “meer Lilian & Lilianne & Sigrid & Jesse”. Wat Klaver betreft hadden Sylvana (Simons) en Esther (Ouwehand) daar ook nog bij gekund, zei hij zondag in een toelichting bij Op1.

“In de politiek gaat het vooral over de verschillen, zeker in de verkiezingscampagne, terwijl we complementair zijn aan elkaar”, vindt Klaver. “Je hebt ons allemaal nodig om Nederland te veranderen.”

'Het is tijd voor progressieve politiek en dat krijg je alleen voor elkaar als we samenwerken. Deze verkiezingen benadruk ik onze overeenkomsten. Om Nederland te veranderen heb je ons allemaal nodig.'@JesseKlaver @Op1NPO over progressieve samenwerking:https://t.co/HVpWDq7csZ — GroenLinks (@groenlinks) February 21, 2021

In een essay werkt Klaver zijn ideeën voor een progressieve samenwerking verder uit. “Deze verkiezingen gaan over veel meer dan de vraag hoeveel groenlinkse collega’s naast me zullen zitten in de Tweede Kamer”, meent de GroenLinks-leider. “Mijn persoonlijke drive en mijn belangrijkste doelstelling zijn deze keer anders, fundamenteler. Ik wil progressief Nederland groter en sterker maken.”

Wij voeren deze keer dus niet alleen campagne voor mij en voor GroenLinks. Met GroenLinks gaan we campagne voeren voor progressief Nederland, voor meer samenwerking, voor onze gedeelde waarden en ideeën. Wij zullen focussen op de overeenkomsten in plaats van telkens weer de verschillen uit te vergroten. Wellicht is dat een primeur, maar dan wel een waar ik bijzonder trots op ben. Als groenen in Europa houden we ervan om de vormen en gewoontes van de politiek en campagnes te veranderen. Hopelijk is het zelfs een blijvertje: campagne voeren met elkaar in plaats van altijd tegen elkaar.

Klaver wil, net als bij de verkiezingen van 1972, een stembusakkoord tussen GroenLinks, D66 en PvdA: Keerpunt 21. Op veel enthousiasme bij de andere linkse partijen hoeft GroenLinks vooralsnog niet te rekenen. D66, PvdA en de SP zien een dergelijke afspraak voor de verkiezingen niet zitten.

“We geloven niet dat het goed is voor Nederland als de politiek nu als blokken tegenover elkaar gaat staan”, zegt Sigrid Kaag. De PvdA meent dat de verschillen met D66 te groot zijn. “Bijvoorbeeld als het gaat om het beteugelen van de stijgende huren, het stevig aanpakken van huisjesmelkers en een eerlijke belasting voor miljonairs en multinationals.”

“We hoeven dus niet bang te zijn dat er in Nederland allemaal blokken tegenover elkaar komen te staan”, concludeerde voormalig parlementair verslaggever Fons Kockelmans vorige week al op Joop. “Hooguit blokjes van één partij. Hele kleine blokjes.”

Klaver geeft de moed niet op. “Ik kan of wil andere progressieve partijen niet verplichten”, schrijft hij. “Maar omdat het zo cruciaal is voor de toekomst van Nederland, wil ik er geen enkel misverstand over laten bestaan. Wij willen samen optrekken met andere progressieve partijen.”