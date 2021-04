Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden, loopt een risico op problematische schulden, of zit al in de schuldhulpverlening. Eigen schuld, dikke bult. Maar is dat eigenlijk wel zo? In de schuldenindustrie wordt enorm veel winst gemaakt. Bij wie ligt de macht om deze miljoenenbusiness humaner te maken? Tim Hofman haalt verhaal bij grote schuldeisers Wehkamp en DirectPay, die met hun systeem schulden juist laten oplopen.

In de zesdelige serie Pak De Macht (BNNVARA) kijkt Tim Hofman naar machtssystemen en mensen met macht. Wie trekken achter de schermen aan de touwtjes van de samenleving? Wie draaien aan de knoppen zonder dat jij het weet? En waarom kennen we die mensen eigenlijk niet?

