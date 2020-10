SGP-leider Kees van der Staaij vindt de ophef over de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst die zondag drie diensten met telkens 600 man en zang hield, overdreven. “Als ik de staatjes van het RIVM mag geloven is het besmettingsrisico in kerken heel laag tot nu toe door het strikt naleven van de maatregelen”, zei hij maandagavond bij Op1.

Van der Staaij weigerde dan ook om de Staphorster kerk op te roepen om komende zondag kleinere diensten zonder gezang te houden. Hij meent dat kerken al grote offers gebracht hebben en veel maatregelen nemen om infecties te voorkomen. “Moeten wij nu de prijs gaan betalen omdat andere mensen met vliegvakantie of naar de kroeg gaan?”

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk noemde de grootschalige kerkdiensten in Staphorst ‘een klap in je gezicht’. “Er is vrijheid hebben en vrijheid pakken, en dit voelt niet solidair.” Hij sprak van een ‘tijdbom’ en ‘een beetje spelen met vuur’. “Of het zo goed blijft gaan, als je met 600 man bij elkaar komt en gaat zingen, vraag ik me af.” Murk wees op grote uitbraken bij koren en in kerken in het buitenland.

Cabaretier Pieter Derks wees erop dat de uitzonderingspositie voor kerken wringt. Bij voorstellingen mogen veel minder mensen komen, met alle gevolgen van dien. Zo wordt bij het Rotterdamse Luxor een derde van de vaste medewerkers ontslagen. Van der Staaij bleef voet bij stuk houden: “Het moet niet zo zijn dat de opiniepeilingen van de dag bepalen wat de maatregelen zijn.”