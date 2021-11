Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, onder wie Marion Koopmans, bezochten eerder dit jaar China om onderzoek te doen naar de herkomst van het coronavirus. Nadat de onderzoekers concludeerden dat het onwaarschijnlijk was dat het virus afkomstig is uit het laboratorium in Wuhan, floot WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus hen terug. Die conclusie was prematuur, meende hij.

“Wij ervoeren het als: we worden voor de bus gegooid”, zegt Koopmans in Zembla. Het onderzoeksprogramma besteedt aandacht aan de lablek-hypothese, en spreekt onder meer met biofysicus Erik van Nimwegen. Hij ondertekende een oproep in het wetenschappelijk tijdschrift Science om de theorie te onderzoeken dat het virus afkomstig is uit het lab.

Van Nimwegen vindt dat de wetenschappers die op missie gingen in China die hypothese niet zo makkelijk hadden mogen verwerpen. “Ik ben teleurgesteld dat wetenschappers zich hebben laten verleiden om uitspraken te doen waar geen goede wetenschappelijke grond voor was. Dat leidt bij het publiek toch tot reputatieverlies”, meent hij.

Koopmans betreurt het ondertussen dat het onderzoek zo gepolitiseerd is geraakt. “In februari lag er een lijst met aanbevelingen voor vervolgonderzoek”, zegt zij. “Er is nog niet het begin van een vervolgstap genomen. Dat is triest.”

Viroloog Ab Osterhaus is niet verbaasd over de politisering van het onderzoek. “Ik weet ongeveer hoe de zaken lopen in China en de kans dat je boven water zou gaan krijgen wat je echt wil weten, leek me erg klein.”