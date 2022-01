Op 6 januari 2021 bestormden rechtsextremisten, corona-ontkenners en andere complotdenkers het Capitool om zo te voorkomen dat de verkiezingsuitslag werd goedgekeurd. De couppoging mislukte, maar er vielen wel vijf doden.

In de documentaire Four hours at the Capitol is te zien hoe 15.000 relschoppers het gebouw binnendrongen. Politieagenten vertellen hoe ze voor hun leven vreesden. Ook leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat blikken terug op de bestorming.

Daarnaast zijn er de getuigenissen van de coupplegers, zoals van Eddie Block, lid van de extreemrechtse Proud Boys. Hij leverde ook een deel van de beelden voor de documentaire. De VPRO schrijft:

Binnendringen in het Capitool was onderdeel van hun plan, dat lijkt te zijn afgestemd met de Oath Keepers, een andere extremistische groep die het voortouw nam bij de bestorming van het Capitool. (…) Eddie Block is ook voor de film geïnterviewd. Zelf is hij niet het Capitool binnengedrongen, om een praktische reden: hij beweegt zich voort in een scootmobiel.