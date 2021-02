Dappere agent redde Romney op het nippertje tijdens bestorming

Eugene Goodman, een agent die eerder al was opgevallen omdat hij de door Trump opgehitste Capitool-bestormers met gevaar voor eigen leven weglokte bij de Senaat, heeft ook Mitt Romney gered. Uit beelden die zijn vrijgegeven tijdens het afzettingsproces tegen Trump, blijkt dat de Republikeinse senator in de richting van de bloeddorstige MAGA-meute liep. Goodman stuurde hem net op tijd de andere kant op.

Whoa: Eugene Goodman ran into Mitt Romney in the hallway and told him to turn around and get to safety, as the mob entered the building, in new footage.

Romney was going to run DIRECTLY into the rioters pic.twitter.com/0PX5LlxyXo

— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 10, 2021