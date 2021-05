Explosie treft Mohamed Nasheed, klimaatheld en ex-president Malediven

Mohamed Nasheed, voormalig president van de Malediven thans parlementsvoorzitter, is gewond geraakt door een explosie bij zijn woonhuis. Volgens een woordvoerder van zijn partij, de Maldivian Democratic Party (MDP), lijkt het er op dat een bom bevestigd aan een motorfiets is ontploft terwijl Nasheed in zijn auto stapte. Hij is net als een van zijn lijfwachten afgevoerd naar een ziekenhuis. Over zijn toestand is nog niets bekend. Het is nog onduidelijk of het gaat om een aanslag. Ook een buitenlandse toerist raakte gewond.

De Malediven, gelegen in de Indische Oceaan, zijn een toeristische bestemming voor welgestelden. Het 380.000 inwoners tellende land kent ook een machtige conservatieve stroming die bestaat uit aanhangers van de voormalige dictator.

De mensenrechtenactivist Nasheed werd in 2008 de eerste democratisch gekozen president van het eiland. Hij zette zich op het internationale toneel sterk in voor de strijd tegen de klimaatcrisis die de eilandstaat dreigt te verzwelgen. Hij werd in 2012 afgezet door een staatsgreep en door de nieuwe conservatieve machthebbers uit de politiek verbannen. In 2019 behaalde zijn partij een monsterzege bij de verkiezingen en keerde hij terug in het parlement.

Over zijn werk werd in 2011 de veelgeprezen documentaire The Island President uitgebracht.

