Ambassade laat Afghaanse tolk in spanning: asielaanvraag in spamfolder

Update:

Maandagochtend meldt minister van Defensie Ank Bijleveld op Twitter dat er een vliegtuig onderweg is om ambassadepersoneel en tolken op te halen. Volgens Mark Rutte wordt alles op alles gezet om ook “anderen die onze bescherming verdienen” uit Afghanistan te halen. Wie dat zijn, wil de premier niet zeggen.

Op dit moment is een militair vliegtuig onderweg om als eerste tolken, lokaal ambassadepersoneel en gezinnen te evacueren uit Kabul. Mede vanwege de onzekere situatie worden er meerdere vluchten gepland. #Afghanistan — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) August 16, 2021

Eerder:

Uit e-mails van de Nederlandse ambassade in Kabul blijkt hoe Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, in de steek worden gelaten. Zo krijgt een Afghaan die heeft geholpen bij een Nederlandse militaire missie nul op het rekest, omdat hij niet lang genoeg “op een positie met een hoog profiel” heeft gewerkt. Wel is de ambassade zo ‘vriendelijk’ om de asielaanvrager te verwijzen naar de website van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Ondertussen in Kabul: ‘ja, je hebt wel voor ons gewerkt maar je was een onderknuppel dus zoek het lekker uit’ (via @de_Jong_Sara) pic.twitter.com/jsoc9Ij4oe — Olaf Koens (@obk) August 15, 2021

Ook tolken die volgens het demissionaire kabinet wel naar Nederland mogen komen, hebben problemen met de Nederlandse ambassade. Zo belandde de asielaanvraag van een Afghaanse tolk in de spamfolder.

Afghaanse tolk vreest voor zijn leven. Na 1 week geen bericht over zijn asielaanvraag, stuurt hij de Ambassade een reminder. Het antwoord kwam gisteren: aanvraag was in spamfolder beland…🤦‍♀️ @NLinAfghanistan @SigridKaag @MinBijleveld @JaspervanDijkSP @KatiPiri @arnout_brouwers pic.twitter.com/TiyrCRYSTH — Sara de Jong (@de_Jong_Sara) August 15, 2021

Op het vliegveld in Kabul spelen zich ondertussen chaotische taferelen af. Afghanen die voor hun leven vrezen, proberen op het laatste moment te vluchten. Wanhopige mensen klampen zich vast aan opstijgende vliegtuigen. De Taliban zetten checkpoints neer bij de luchthaven. Bij schietpartijen zijn verscheidene doden gevallen.

Aeropuerto de Kabul. La desesperación. Terrible. pic.twitter.com/2ejEEhDt3k — Vicent Montagud (@vicentmontagud) August 16, 2021

An Apache appears to be doing crowd control to clear the runway for a C-17 military transport aircraft at Hamid Karzai International Airport in Kabul, as hundreds of people are trying to get on flights out of Afghanistan. pic.twitter.com/UzuMqiNjKc — Christiaan Triebert (@trbrtc) August 16, 2021

#Breaking: At least three people have been killed by gunfire at Kabul airport. Heavy gunfight going on. pic.twitter.com/yxfVnwbMFn — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Angstige vermoedens zijn waar. #Afghaanse #tolk die voor EUPOL missie werkte en zn gezin keerden terug van vliegveld. De chaos is daar enorm, geen Nederlanders om ze op te vangen,ze zijn doodsbang.Deze ellende was voorkomen als Kabinet burocratie had laten varen.@2eKamertweets https://t.co/bTGbQobtsI — Anne-Marie Snels (@AnneMarieSnels) August 16, 2021

Dit weekend riepen soldaten die in Afghanistan hebben gediend, het kabinet op om ruimhartiger te zijn met het evacueren van lokale medewerkers. Het demissionaire kabinet voelt daar niets voor: het toelaten van chauffeurs, bewakers en gidsen zou tot een “niet-beheersbare toename” van asielaanvragen.

Minister van Defensie Ank Bijleveld gaf zaterdagavond de voorkeur aan bioscoopbezoek boven het helpen van Afghanen in nood. De film die Bijleveld zag, Slag om de Schelde, maakte haar overigens wel “bewust van de prijs die is betaald voor onze vrijheid”.

Dinsdag is er een Kamerdebat over de situatie in Afghanistan. Ondertussen neemt Canada 20.000 Afghanen op die vanwege de machtsovername van de Taliban gevaar lopen.

NL regering: “niet van plan om naast tolken ook andere Afghaanse ex-medewerkers op te nemen, uit angst voor een ’niet-beheersbare toename’ van aantal asielaanvragen.” Canada toont hoe een moreel kompas eruit ziet: https://t.co/cLBnmlZmrt — Kati Piri (@KatiPiri) August 15, 2021